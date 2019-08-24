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Pülümür'de geleneksel bal festivali başladı

15 dakika önce

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Pülümür Geleneksel Bal Festivali' başladı.

Pülümür'de geleneksel bal festivali başladı, System.String[]

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Pülümür Geleneksel Bal Festivali' başladı.

Pülümür Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen festivalin açılışı Christian Ude Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken açılış törenine, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Kaymakam Faruk Fidan, Belediye Başkamı Müslüm Tosun, bal üreticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin açılış programında konuşan Pülümür Kaymakamı Faruk Fidan, festivalin ilçenin tanıtımına ve kalkınmasına büyük bir fayda sağladığını söyledi. Kaymakam Fidan, "Küçük yerleşim yerlerinde en önemli üretim faktörü yöresel ürünlerdir. Pülümür Balımız da sadece ilçenin değil belki de tüm dünyanın en kaliteli ballarından biridir. Bu tür ürünleri artırmamız lazım ve son 1 yılda tekrar canlanma adına önemli adımlar atıldı. Bal üreticileri bir araya geldi ve bal kooperatifi kuruldu. Bunların güzel adımlar olduğunu düşünüyorum. Bizim bütün kurumlarımızla bir araya gelerek hareket etmemiz gerekiyor."

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ise Pülümür Balı'nın Türkiye'de bir marka olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Pülümür Balı Türkiye'de bir marka oldu. Arıcılık faaliyetinin ana geçim kaynağı olduğu fikri ile üreticilerimizin girişimiyle Pülümür Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Yaklaşık bir yıldır çok güzel çalışmalar yapılmakta. Üreticileri eğitimlerle desteklenerek kaliteli bal üretimi yapılmasıyla ilgili markalaşarak doğru ürünü tüketiciye sunmayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından davetlilere Pülümür Balı ikram edildi. Festival, akşam saatlerinde düzenlenecek olan konser etkinliğinin ardından sona erecek.

Müslüm Tosun, Tunceli, Pülümür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:58 Kaynak: DHA
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