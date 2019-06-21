Son Dakika Haberleri: Pülümür'de şehit hakim ve savcı için hatıra ormanı oluşturuldu
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Pülümür'de şehit hakim ve savcı için hatıra ormanı oluşturuldu

9 dakika önce

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu.

Pülümür'de şehit hakim ve savcı için hatıra ormanı oluşturuldu, System.String[]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu.
Pülümür Cumhuriyet Savcısı Yusuf Tuğrul yaptığı açıklamada, 19 Eylül 2012 tarihinde Ovacık Adliye Lojmanları'nda uğradığı saldırıda şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile 18 Nisan 2017'de Pülümür kırsalındaki helikopter kazasında şehit olan Hakim Onur Alan'ın anısına ilçelerindeki Meydanlar Mahallesi'nde "Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun, Şehit Hakim Onur Alan Hatıra Ormanı" oluşturulduğunu aktardı.
Savcı Tuğrul, orman için gerçekleştirilen fidan dikimine, cumhuriyet savcıları Yusuf Tuğrul ve Mehmet Sencer Duran ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Keskin'in de katıldığını aktardı.
Tuğrul, açıklamasında "Her yeşeren fidanda şehitlerimiz can bulacak. Onları her zaman kalbimizde yaşatıyoruz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:07 Kaynak: AA
Pülümür, Güncel
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