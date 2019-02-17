Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı! / (How To Make Punch Needle?) / Dıy Embroidery

Herkese merhaba! Bu videoda Punch Nakışı Kasnak Pano Fikirlerinin ikinci bölümü yani; Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı'nı gösterdim sizlere, ilk bölümde kaktüslü panoyu paylaşmıştım, bu videoda yaptığım flamingolu pano da çok güzel oldu.

Herkese merhaba! Bu videoda Punch Nakışı Kasnak Pano Fikirlerinin ikinci bölümü yani; Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı'nı gösterdim sizlere, ilk bölümde kaktüslü panoyu paylaşmıştım, bu videoda yaptığım flamingolu pano da çok güzel oldu. Umarım beğenir ve faydalanırsınız, sevgiyle kalın canlarım??

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti

Bingöl'de Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü

Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı