Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı! / (How To Make Punch Needle?) / Dıy Embroidery
15 dakika önce
Herkese merhaba! Bu videoda Punch Nakışı Kasnak Pano Fikirlerinin ikinci bölümü yani; Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı'nı gösterdim sizlere, ilk bölümde kaktüslü panoyu paylaşmıştım, bu videoda yaptığım flamingolu pano da çok güzel oldu.
Herkese merhaba! Bu videoda Punch Nakışı Kasnak Pano Fikirlerinin ikinci bölümü yani; Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı'nı gösterdim sizlere, ilk bölümde kaktüslü panoyu paylaşmıştım, bu videoda yaptığım flamingolu pano da çok güzel oldu. Umarım beğenir ve faydalanırsınız, sevgiyle kalın canlarım??
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:27 Kaynak: Youtube
23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti
Bingöl'de Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı