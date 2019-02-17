Son Dakika Haberleri: Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı! / (How To Make Punch Needle?) / Dıy Embroidery

Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı! / (How To Make Punch Needle?) / Dıy Embroidery

15 dakika önce

Herkese merhaba! Bu videoda Punch Nakışı Kasnak Pano Fikirlerinin ikinci bölümü yani; Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı'nı gösterdim sizlere, ilk bölümde kaktüslü panoyu paylaşmıştım, bu videoda yaptığım flamingolu pano da çok güzel oldu.

Herkese merhaba! Bu videoda Punch Nakışı Kasnak Pano Fikirlerinin ikinci bölümü yani; Punch Nakışı Flamingolu Kasnak Pano Yapımı'nı gösterdim sizlere, ilk bölümde kaktüslü panoyu paylaşmıştım, bu videoda yaptığım flamingolu pano da çok güzel oldu. Umarım beğenir ve faydalanırsınız, sevgiyle kalın canlarım??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:27 Kaynak: Youtube

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