Punk ve Rock'n Roll'un Eğlenceli İsmi Nikki Wild The Populist'te
4 dakika önce
Sıra dışı imajı, eğlenceli mizacı ve dinleyicilerini coşturan muhteşem performanslarıyla son günlerin en çok konuşulan ismi Nikki Wild her ay The Populist'te kesintisiz eğlenceye imza atıyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:00 Kaynak: Bültenler
Son yılların dikkat çeken DJ'leri arasında öne çıkan Punk Levent, nam-ı diğer Nikki Wild, müziğin efsane akımları Glam Metal, Punk ve Rock'n Roll'un Türkiye'deki en sıkı takipçisi olarak tanınıyor.
Uzun yıllar şehrin popüler mekanlarında müzikseverler buluşan Wild, en sevilen klasik rock şarkılarının yanı sıra modern rock'ın yeni parçalarını da dinleyiciyle paylaşıyor. Uzun yıllardır başarılı performanslarıyla müzikseverlere dans ve eğlenceyle dolu saatler yaşatan Wild, her ay şehrin sosyalleşme noktası The Populist'te sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Kısa süre önce jüri üyesi olarak katıldığı müzik yarışmasındaki sempatik tavırları ve müzikal birikimiyle dikkatleri üzerine çeken Nikki Wild, muhteşem DJ performansıyla her Yapı Kredi bomontiada The Populist'te sizleri bekliyor.
ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu
Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü
Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı
İşçiler yüzde 30 zamda diretince patron lokavt ilan etti