Çin, Yaklaşan Asean Toplantılarına Hazırlanan Kamboçya'ya 150 Yeni Araç ile Ofis Ekipmanları Bağışladı - Son Dakika
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Çin, Yaklaşan Asean Toplantılarına Hazırlanan Kamboçya'ya 150 Yeni Araç ile Ofis Ekipmanları Bağışladı

01.09.2022 23:23
Çin, Yaklaşan Asean Toplantılarına Hazırlanan Kamboçya'ya 150 Yeni Araç ile Ofis Ekipmanları Bağışladı

PUNOM PEN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin, yaklaşan ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Savunma Bakanları Toplantısı Artı (ADMM-Artı) ve ilgili toplantılara hazırlanan Kamboçya'ya Perşembe günü 150 yeni araç ile ofis ekipmanı sağladı.

PUNOM PEN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin, yaklaşan ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Savunma Bakanları Toplantısı Artı (ADMM-Artı) ve ilgili toplantılara hazırlanan Kamboçya'ya Perşembe günü 150 yeni araç ile ofis ekipmanı sağladı. Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wentian, bağışlanan araçlar ile ofis ekipmanını Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı General Tea Banh'a Punom Pen'in kuzeyindeki banliyölerde yer alan Kazan-Kazan Anıtı'nda düzenlenen törende teslim etti. Çin Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bağışın yaklaşan ADMM-Artı ve ilgili toplantılara ev sahipliği yaparken Kamboçya Milli Savunma Bakanlığı'nı destekleme amacı taşıdığını söyleyen Wang, "Kamboçya'nın bölgesel güvenlik meselelerinde daha aktif ve önemli bir rol oynamasını içtenlikle umuyoruz" dedi. Çin ordusunun pratik işbirliğini derinleştirmek, bölgesel istikrarı korumak ve ortak çıkarları savunmak için Kamboçya Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza duracağını kaydeden Wang, Çin ile Kamboçya arasındaki yakın ilişkilere de dikkat çekerek ikili ilişkilerin şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve ülkeler arasında karşılıklı saygı ile desteği kapsayan ilişkiler için bir model teşkil ettiğini ifade etti.

Törende konuşan General Banh da bağışlanan araçların Kasım ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan ADMM-Artı ve ilgili toplantılar sırasında yabancı delegelerin taşınması için kullanılacağını söyledi. Banh, "Bu araçlar ve ofis ekipmanları, onları askeri diplomasimizde acilen -özellikle de ASEAN başkanlığı görevlerimizi yerine getirmekle meşgul olduğumuz bu yıl- kullanmamız gerektiği için çok değerliler" diye konuştu. Öte yandan Kamboçya'nın tek Çin ilkesi ile Kamboçya ve Çin arasında ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonuna olan sarsılmaz desteğini yineleyen General Banh, Kamboçya'nın iki ülke için barış, istikrar ve refahı sağlamak adına Çin ile yakın çalışmaya ve uyum içinde bir bölge ile dünyanın inşasına katkıda bulunmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi. ASEAN'ın başkanlığını 2022 yılında Kamboçya yürütüyor. ASEAN üyeleri arasında Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam yer alıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Punom Pen, Kamboçya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yaklaşan Asean Toplantılarına Hazırlanan Kamboçya'ya 150 Yeni Araç ile Ofis Ekipmanları Bağışladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Yaklaşan Asean Toplantılarına Hazırlanan Kamboçya'ya 150 Yeni Araç ile Ofis Ekipmanları Bağışladı - Son Dakika
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