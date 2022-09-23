Çin Büyükelçiliği: Çin Vatandaşlarının da Bulunduğu Bir Tekne Kamboçya'da Battı

PUNOM PEN, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Kamboçya Büyükelçiliği Cuma günü yaptığı açıklamada, yolcuları arasında Çin vatandaşlarının da bulunduğu bir teknenin Perşembe akşamı Kamboçya'nın güneybatısındaki Preah Sihanouk eyaleti açıklarında battığını doğruladı. Büyükelçiliğe göre, Çinli yolcuların de karıştığı kaza hakkında Kamboçya polisinden bilgi almasının ardından Büyükelçi Wang Wentian, insanların kurtarılması amacıyla Kamboçya Ulusal Savunma Bakanlığı, emniyet müdürlüğü, eyalet hükümeti ve ilgili diğer yetkililerle temasa geçmek için derhal personel görevlendirdi. Aynı zamanda büyükelçiliğin müsteşarı olan Başkonsolos Li Jie, ilgili kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere Perşembe gecesi derhal Preah Sihanouk'a hareket etti. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.