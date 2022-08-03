Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Çin'in Egemenliğini İhlal Etmesine İlişkin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Çin'in Egemenliğini İhlal Etmesine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

03.08.2022 14:43
Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Çin'in Egemenliğini İhlal Etmesine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

PUNOM PEN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in resmi beyanlarını göz ardı ederek Çin'in Taiwan bölgesine yönelik ziyaretine yüzsüzce devam ettiğini söyledi.

PUNOM PEN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in resmi beyanlarını göz ardı ederek Çin'in Taiwan bölgesine yönelik ziyaretine yüzsüzce devam ettiğini söyledi.

Wang açıklamasında şunları söyledi:

Bu hamle, tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ediyor, Çin'in egemenliğini kötü niyetli bir şekilde ihlal ediyor ve açık bir şekilde, Çin halkı arasında güçlü bir öfke ve uluslararası toplumda yaygın muhalefet uyandıran siyasi provokasyonlara girişiyor. Bu hamle, bazı ABD'li politikacıların Çin-ABD ilişkilerinde "baş belası" haline geldiğini ve ABD'nin Taiwan Boğazı'ndaki barışın ve bölgesel istikrarın "en büyük yıkıcısı" haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor.

ABD, Çin'in yeniden birleşmesini engellemeye yönelik hayaller kurmamalıdır. Taiwan, Çin'in bir parçasıdır. Çin'in tamamen yeniden birleşmesi, zamanın eğilimi ve tarihin kaçınılmazlığıdır. "Taiwan bağımsızlığı" güçlerine ve dış müdahalelere fırsat vermeyeceğiz. ABD "Taiwan bağımsızlığı" güçlerini ne kadar desteklese veya göz yumsa da, tüm bu çabalar boşa gidecektir. ABD, tarihe diğer ülkelerin içişlerine yalnızca daha çirkin bir şekilde karışmakla ilgili kayıtlar bırakacaktır. Taiwan sorunu, ülkenin o zamanlar zayıf ve kaotik olduğu bir dönemde ortaya çıktı ve kesinlikle ulusal yeniden canlanma ile sona erecek. ABD, Çin'in kalkınmasını ve canlanmasını baltalamayı hayal etmemelidir. Çin, kendi ulusal koşulları doğrultusunda doğru bir gelişme yolu bulmuştur. Çin Komünist Partisi'nin önderliğinde 1,4 milyar Çinli, Çin tarzı modernleşmeye doğru ilerliyor.

Ülkemizin ve milletimizin kalkınmasını kendi gücümüzün temeline koyuyoruz ve diğer ülkelerle birlikte barış içinde var olmaya ve kalkınmaya hazırız. Ancak hiçbir ülkenin Çin'in istikrarını ve kalkınmasını baltalamasına asla izin vermeyeceğiz. Çin'in gelişimini geciktirmek ve Çin'in barışçıl yükselişini baltalamak amacıyla Taiwan sorunu üzerinden rahatsızlık yaratmak tamamen beyhude olacak ve kesinlikle tam bir başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

ABD, jeopolitik oyunları manipüle etme hayali kurmamalıdır. Barış, istikrar, kalkınma ve kazan-kazan işbirliği arayışı bölge ülkelerinin ortak özlemidir. ABD'nin Taiwan sorununu, gerilimi artıran ve çatışmaları körükleyen bölgesel stratejisine dahil etmesi, bölgesel kalkınma yönelimine ve Asya-Pasifik'teki insanların beklentilerine aykırıdır. Bu çok tehlikeli ve aptalcadır. Tek Çin ilkesi, uluslararası ilişkileri yöneten temel bir norm ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin ayrılmaz bir parçası haline geldi. ABD'nin yapması gereken, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini ihlal etmekten bir an önce vazgeçmek ve Asya-Pasifik bölgesini bozmak için "Taiwan kartını" oynamayı bırakmaktır.

Birleşik Devletler, gerçekleri istediği gibi çarpıtmanın hayalini kurmamalıdır. ABD tarafı, Çin'in durumu tırmandırdığını iddia etti, ancak temel gerçekler, ABD'nin ilk olarak Çin'i Taiwan sorununda kışkırtması ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmesidir. ABD tarafı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Taiwan'ı ziyaret etmesiyle ilgili bir emsal olduğunu iddia etti. Ancak temel gerçek şu ki, geçmişte yapılan hatalar bugün onları tekrarlamak için bir bahane olarak kullanılamaz.

ABD tarafı, kuvvetler ayrılığı nedeniyle Kongre'yi engelleyemeyeceğini iddia etti. Ancak uluslararası hukukun temel normu, ABD'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kilit politikacıların yanlış davranmaması gerektiğidir. ABD ayrıca, Çin'in yeniden birleşme arayışının Taiwan için bir "tehdit" olduğunu iddia etti, ancak temel mantık, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğudur. Çin'in toprak bütünlüğünü savunması ve ayrılmaya karşı çıkması meşru ve haklıdır.

Tek Çin ilkesinin, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrar için kilit dengeleyici güç olduğunu vurgulamak istiyorum. Çin ve ABD'nin yayınladığı üç ortak bildiri, Çin ve ABD arasında barış içinde birarada yaşamanın gerçek "koruyucu bariyerleridir". "Bağımsızlık" arayışında ABD'ye tutunmak bir çıkmaz sokaktır ve Taiwan sorununu Çin'i kontrol altına almak için kullanma girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Çin halkı, büyük ulusal birlik davası karşısında, yanılgılara kapılmadan veya kötülüklerden korkmadan, asla yılmama ve ezilmeme azmiyle, birleşme kararlılığına ve ulusal egemenlik ve ulusal onurunu tereddütsüz bir şekilde koruma yeteneğine sahiptir.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Çin'in Egemenliğini İhlal Etmesine İlişkin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Çin'in Egemenliğini İhlal Etmesine İlişkin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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