Çin Dışişleri Bakanı G7'nin Taiwan Konusundaki Açıklamasını Kesin Bir Dille Reddetti - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı G7'nin Taiwan Konusundaki Açıklamasını Kesin Bir Dille Reddetti

05.08.2022 10:53
Çin Dışişleri Bakanı G7'nin Taiwan Konusundaki Açıklamasını Kesin Bir Dille Reddetti

PUNOM PEN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü, G7 dışişleri bakanları tarafından Taiwan ile ilgili yapılan açıklamayı kesin bir dille reddetti.

PUNOM PEN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü, G7 dışişleri bakanları tarafından Taiwan ile ilgili yapılan açıklamayı kesin bir dille reddetti. Wang, Doğu Asya işbirliği konulu dışişleri bakanları toplantıları sırasında, "Taiwan Boğazı üzerindeki mevcut gerilimin detayları apaçık, doğrular ve yanlışlar da öyle. Sorunu başlatan, krizi yaratan ve gerginlikleri sürekli olarak tırmandıran ABD'dir" dedi. Dışişleri Bakanı Wang, "ABD'nin aleni provokasyonu çok kötü bir emsal oluşturdu. Düzeltilmediği ve karşılık verilmediği takdirde, içişlerinde karışmama ilkesi hala var olacak mı? Uluslararası hukuk yine de uygulanacak mı? Bölgesel barış nasıl korunabilir?" diye sordu. G7 dışişleri bakanlarının açıklamalarının gerçekleri çarpıttığını ve doğru ile yanlışı karıştırdığını vurgulayan Wang sözlerini, "Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için aldığı makul ve yasal önlemleri temelsiz bir şekilde eleştirme hakkını nereden aldılar? Onlara yetkiyi kim verdi? İhlal eden korunurken savunanın suçlanması saçma değil mi?" sorularıyla sürdürdü. G7'nin yanlışının Çin halkı arasında büyük kızgınlık uyandırdığını kaydeden Wang, Çin'in ve diğer ülkelerin egemenliğinin ve bağımsızlığının halkları tarafından verilen kanlı savaşlarla kazanıldığını ve bir daha asla ihlal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Wang, "Bugünün Çin'i artık 19. yüzyılın Çin'i değil ve tarih tekerrür etmemeli ve etmeyecek" vurgusu yaptı. Wang, uluslararası toplumun tek Çin ilkesine meydan okuyan her eyleme kesin olarak karşı çıkması ve tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tüm ihlallere direnmesi gerektiğini söyledi. Bölge ülkelerinin bölgeye zorbalık yapan her hegemonyaya karşı daha fazla birlik içinde olması gerektiğini kaydeden Wang, bölge ülkelerinin ancak bu şekilde kendi güvenliklerinin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı gerçekten koruyabileceklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı G7'nin Taiwan Konusundaki Açıklamasını Kesin Bir Dille Reddetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı G7'nin Taiwan Konusundaki Açıklamasını Kesin Bir Dille Reddetti - Son Dakika
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