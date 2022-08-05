Çin Dışişleri Bakanı: Çin, ABD'nin Açık Provokasyonunu ve Oynadığı Siyasi Kumarı Kesinlikle Reddediyor - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Çin, ABD'nin Açık Provokasyonunu ve Oynadığı Siyasi Kumarı Kesinlikle Reddediyor

05.08.2022 11:43
Çin Dışişleri Bakanı: Çin, ABD'nin Açık Provokasyonunu ve Oynadığı Siyasi Kumarı Kesinlikle Reddediyor

PUNOM PEN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Çin'in, ABD'nin Çin'in egemenliğine karşı provokasyon eylemi konusundaki tutumunu, ziyaret ettiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de açıkladı.

PUNOM PEN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Çin'in, ABD'nin Çin'in egemenliğine karşı provokasyon eylemi konusundaki tutumunu, ziyaret ettiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de açıkladı. Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında konuşan Wang, ABD tarafının uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, ikili taahhütleri ihlal ettiğini, Taiwan Boğazı'nda barışı sabote ettiğini, ayrılıkçılığı desteklediğini, bloklar arası çatışmayı savunduğunu ve bunların Çin halkına ve bölgedeki tüm ülkelerde yaşayan barışsever halklara karşı açık bir provokasyon ve iğrenç bir etkisi olan siyasi bir kumar olduğunu söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin icra ettiği gösterinin; ABD siyasetinin, diplomasisinin ve güvenilirliğinin tekrar iflas etmesine neden olduğunu ve ABD'nin, Taiwan Boğazı'ndaki barışın en büyük yıkıcısı ve bölgesel istikrarın baş belası olduğunu kanıtladığını söyledi.

Wang, Pelosi'nin icraatının aynı zamanda ABD'nin "Hint-Pasifik stratejisinin" son derece çatışmacı ve zararlı doğasını ve ayrıca ABD'nin uluslararası kurallar konusundaki ikiyüzlülüğünü ve çifte standartlarını kanıtladığını kaydetti. Wang şöyle konuştu: "Çin tarafı, Amerika Birleşik Devletleri'nin manik, sorumsuz ve son derece irrasyonel tavrını kesin olarak reddetmezse, uluslararası ilişkilerin egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesi sadece bir kağıt parçası haline gelecek, çeşitli ayrılıkçılar ve aşırılık yanlısı güçler faaliyetlerini yoğunlaştıracak ve bölgede zor kazanılan barış ve istikrar ciddi şekilde zarar görecektir." Wang, bu olayın tek başına ABD tarafından organize edildiğini ve kışkırtıldığını, olayın neden ve sonuçlarının, doğruların ve yanlışların net olduğunu vurguladı. Wang, bu krizin Çin'e dayatılmasını önlemek için Çin'in en büyük diplomatik çabayı gösterdiğini, ancak aynı zamanda temel çıkarlarının ve ulusal yeniden canlanma sürecinin tehlikeye atılmasına asla izin vermeyeceğini belirtti.

Çin'in oturup ABD'nin kendi iç siyasetine ve politikacılarının bencil arzularına hizmet etmek için "Taiwan kartını" oynamasını izlemeyeceğini ve Çin'in bölgede gerilim yaratacak, çatışmayı körükleyecek ve ayrılmayı kışkırtacak eylemlere asla müsamaha göstermeyeceğini söyledi. Wang, Çin'in şu anda aldığı ve gelecekte alacağı kapsamlı önlemlerin, ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumak amacıyla, dikkatlice düşünülmüş ve değerlendirilmiş, gerekli, zamanını gözeten savunma amaçlı karşı saldırılar olduğunu söyledi. Bakan, bu önlemlerin uluslararası ve yerel yasalara uygun olduğunu, provokatörlere bir uyarı görevi gördüğünü ve Taiwan Boğazı'nda bölgesel istikrar ve barışı sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Wang, tüm tarafları mevcut krizin nedenini ve özünü görmeye, ABD tarafının riskli maceralarına ve provokasyonlarına ortaklaşa karşı çıkmaya, Çin'in meşru pozisyonunu ve önlemlerini desteklemeye devam etmeye ve bölgesel barışı ve Taiwan Boğazı'nda barışı ortaklaşa korumaya çağırdı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı: Çin, ABD'nin Açık Provokasyonunu ve Oynadığı Siyasi Kumarı Kesinlikle Reddediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı: Çin, ABD'nin Açık Provokasyonunu ve Oynadığı Siyasi Kumarı Kesinlikle Reddediyor - Son Dakika
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