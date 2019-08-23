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Pünzürük deresinde ıslah çalışmaları

16 dakika önce

Sivas Belediyesi Fatih Mahallesi'nden geçen Pünzürük Deresi'nin üzeri açık kalan kısımlarında ıslah çalışması başlattı.

Pünzürük deresinde ıslah çalışmaları, System.String[]

Sivas Belediyesi Fatih Mahallesi'nden geçen Pünzürük Deresi'nin üzeri açık kalan kısımlarında ıslah çalışması başlattı.


Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri müdürlüğü ekiplerinin başlattığı ıslah çalışmaları neticesinde, dereye paralel uzanan 1 kilometrelik yeni kollektör hattı oluşturuldu. Sonrasında ise kaçak kanalizasyon bağlantıları tek tek tespit edilerek bu yeni hatta bağlandı.


Mahalle sakinlerinin talepleri dikkate alınarak yapılan ıslah çalışması neticesinde, özellikle yaz aylarında çevreye büyük rahatsızlık veren kötü koku ve sivrisinek gibi haşeratların önüne geçilmiş oldu.


Sürdürülen çalışmalardan büyük memnuniyet duyan Mahalle Muhtarı Mehmet Kimsesiz, "Yıllardır süregelen bu sorunu Hilmi Başkanım ve ekibi çözdü. Buradaki kaçak hatlar tespit edilerek ana hatta bağlandı ve böylece sivri sinekler ve alandaki pislik ortadan kalktı. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.


Mahalle sakinleri ise taleplerini dikkate alarak kanalizasyon problemini çözüme kavuşturan belediyeye teşekkür etti. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Fatih Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
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