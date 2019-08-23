Son Dakika Haberleri: Pünzürük deresinin açık kalan kısmı ıslah ediliyor
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Pünzürük deresinin açık kalan kısmı ıslah ediliyor

45 dakika önce

Sivas Belediyesi Fatih Mahallesi'nden geçen Pünzürük Deresi'nde ıslah çalışmalarına başladı.

Pünzürük deresinin açık kalan kısmı ıslah ediliyor, System.String[]

Sivas Belediyesi Fatih Mahallesi'nden geçen Pünzürük Deresi'nde ıslah çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SİBESKİ Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ıslah çalışmasında, dereye paralel uzanan 1 kilometrelik yeni kollektör hattı oluşturularak, kaçak kanalizasyon bağlantıları yeni hatta bağlandı.

Mahalle sakinlerinin talepleri dikkate alınarak yapılan ıslah çalışmasında, özellikle yaz aylarında çevreye büyük rahatsızlık veren kötü koku ve sivrisinek gibi haşeratların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür eden mahalle muhtarı Mehmet Kimsesiz, "Yıllardır süregelen bu sorunu Hilmi Bilgin başkanımız ve ekibi çözdü. Buradaki kaçak hatlar tespit edilerek ana hatta bağlandı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi, Fatih Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:08 Kaynak: AA
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