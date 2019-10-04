Purdue Pharma, dünyaca ünlü üniversitelere 60 milyon dolar bağış yapmış
47 dakika önce
Dünyaca tanınan birçok üniversitenin, ABD'de bağımlılık yaparak binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan ilaç üreticisi Purdue Pharma şirketinin sahibi Sackler ailesinden 60 milyon dolar bağış aldığı ortaya çıktı.
Dünyaca tanınan birçok üniversitenin, ABD'de bağımlılık yaparak binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan ilaç üreticisi Purdue Pharma şirketinin sahibi Sackler ailesinden 60 milyon dolar bağış aldığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:31
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü Ölü sayısının 34'e yükseldiği Irak'taki protestolarda Başbakan Abdülmehdi protestocuları 'haklı' buldu Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak 45'lik sevgilisinin evinde cansız bedeni bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu