Son Dakika Haberleri: Purdue Pharma, dünyaca ünlü üniversitelere 60 milyon dolar bağış yapmış
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Purdue Pharma, dünyaca ünlü üniversitelere 60 milyon dolar bağış yapmış

47 dakika önce

Dünyaca tanınan birçok üniversitenin, ABD'de bağımlılık yaparak binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan ilaç üreticisi Purdue Pharma şirketinin sahibi Sackler ailesinden 60 milyon dolar bağış aldığı ortaya çıktı.

Purdue Pharma, dünyaca ünlü üniversitelere 60 milyon dolar bağış yapmış, System.String[]

Dünyaca tanınan birçok üniversitenin, ABD'de bağımlılık yaparak binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan ilaç üreticisi Purdue Pharma şirketinin sahibi Sackler ailesinden 60 milyon dolar bağış aldığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:31 
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