Püren Göleti buz tuttu - Son Dakika
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Püren Göleti buz tuttu

29.03.2022 10:37
Püren Göleti buz tuttu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Püren Göleti buz tuttu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Püren Göleti buz tuttu.

1500 ve 2000 metre yüksekliği aşan dağlarla çevrili buz tutan Püren Göleti kartpostallık görüntüler oluşturdu. Buz tutan göleti fotoğraflamak için geldiklerini söyleyen doğa fotoğrafçıları, "Püren, kar suları ile oluşan büyük bir gölet. Etrafı yüksek dağlarla çevrili hem kışın hem diğer mevsimlerde görülmeye değerdir. Yeşilliği, doğası, rengarenk ve çeşitli çiçek bitkisi ile mükemmel bir yer" dedi.

(Fazilet Çomruk/ İHA)

Püren Göleti buz tuttu
Püren Göleti buz tuttu
Püren Göleti buz tuttu
Püren Göleti buz tuttu

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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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