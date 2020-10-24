Pürenli ve Balıklı yaylaları yapılacak yolla birleşecek - Son Dakika

Pürenli Yaylası ile Balıklı Yaylası arasında ulaşımın sağlanacağı yolun yapımına başlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Gölyaka Orman İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, Pürenli ile Balıklı yaylaları arasında yapımına başlanan yolda incelemelerde bulundu.

Bölgenin, turizm açısından önemini belirten Arslan, 6 kilometrelik yol çalışması sayesinde, yolların çamurdan kurtulacağını ve vatandaşların toz olmadan spor yapabileceğini belirtti.

Arslan, Balıklı ve Pürenli yaylalarının İstanbul, Düzce ve Ankara'dan gelen doğaseverler için de ideal bir kamp alanları olduğunu kaydederek, bu çalışmayı, tatilcilerin daha temiz ve huzurlu bir ortamda yürüyüş ve spor yapabilmeleri için başlattıklarını sözlerine ekledi.