Son Dakika Haberleri: Puresder'den Başkan Çetin'e Teşekkür Plaketi

Puresder'den Başkan Çetin'e Teşekkür Plaketi

59 dakika önce

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Cafe de Kedi'deki kahvaltıda Pursaklar Esnaları Koruma ve Yardımlaşma Derneği (PURESDER) üyeleriyle bir araya geldi.

Puresder'den Başkan Çetin'e Teşekkür Plaketi, System.String[]
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Cafe de Kedi'deki kahvaltıda Pursaklar Esnaları Koruma ve Yardımlaşma Derneği (PURESDER) üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyeleri, Başkan Çetin'e 15 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, PURESDER üyelerini Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezindeki Cafe de Kedi'deki kahvaltıda ağırladı. Dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Selçuk Çetin yaptığı konuşmada "Allah'a hamdolsun Pursaklar'ın her yerinde eserimiz var. Rabbimin huzuruna çıktığımızda veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok, çok şükür. Hep birlikte Pursakar'ı bugünlere taşıdık" dedi. Her zaman esnaflarımızın yanında olduklarını belirten Başkan Selçuk Çetin, "Her yıl yaklaşık 500 evi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyoruz. Amaç hep gönüllere girmekti. Bunu başardık. Pursaklar'ın bütün eksiklerini tamamladık. Pursaklar'ı Tebessüm Şehri haline getirdik. Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmak. Hiçbir zaman 'ben' demedik. Hep 'biz' olduk. Türkiye genelinde örnek projelere imza attık. Rabbim katkı veren herkesten razı olsun" diye konuştu. PURESDER Başkanı Adem Oruç ve üyeler, 15 yıldır Pursaklar'a büyük hizmetler yapan Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e ve 5 yıldır başkan yardımcılığı görevini yürüten Nedim Erçetin'e teşekkür plaketi takdim etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu Dağdan Kopan Kaya Parçaları Van Gölü Ekspresi'ne Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:32:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Puresder'den Başkan Çetin'e Teşekkür Plaketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]