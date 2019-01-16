Puresder'den Başkan Çetin'e Teşekkür Plaketi
59 dakika önce
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Cafe de Kedi'deki kahvaltıda Pursaklar Esnaları Koruma ve Yardımlaşma Derneği (PURESDER) üyeleriyle bir araya geldi.
Pursaklar
Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, Cafe de Kedi'deki kahvaltıda Pursaklar Esnaları Koruma ve Yardımlaşma Derneği (PURESDER) üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyeleri, Başkan Çetin'e 15 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, PURESDER üyelerini Ankara
Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezindeki Cafe de Kedi'deki kahvaltıda ağırladı. Dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Selçuk Çetin yaptığı konuşmada "Allah'a hamdolsun Pursaklar'ın her yerinde eserimiz var. Rabbimin huzuruna çıktığımızda veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok, çok şükür. Hep birlikte Pursakar'ı bugünlere taşıdık" dedi. Her zaman esnaflarımızın yanında olduklarını belirten Başkan Selçuk Çetin, "Her yıl yaklaşık 500 evi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyoruz. Amaç hep gönüllere girmekti. Bunu başardık. Pursaklar'ın bütün eksiklerini tamamladık. Pursaklar'ı Tebessüm Şehri haline getirdik. Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmak. Hiçbir zaman 'ben' demedik. Hep 'biz' olduk. Türkiye
genelinde örnek projelere imza attık. Rabbim katkı veren herkesten razı olsun" diye konuştu. PURESDER Başkanı Adem Oruç ve üyeler, 15 yıldır Pursaklar'a büyük hizmetler yapan Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e ve 5 yıldır başkan yardımcılığı görevini yürüten Nedim Erçetin'e teşekkür plaketi takdim etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:33 Kaynak: İHA
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