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Puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi - Son Dakika

Puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi

15 Temmuz 2021 Perşembe 08:57
Puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de puro ve sigarillo gibi ürünlerde ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi.

Puro ve sigarillo gibi ürünlerde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV ORANI YÜZDE 45

Buna göre, tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Söz konusu ürünler için asgari maktu vergi tutarı 0,4386, maktu vergi tutarı da 0,5863 olarak uygulanacak.

Puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi

cumhurbaşkanı, Gazete, Tütün, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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