Pursaklar'a Endemik ve Aromatik Bitki Parkı - Son Dakika

Pursaklar'a Endemik ve Aromatik Bitki Parkı

Pursaklar Belediyesi, Endemik ve Aromatik bitki türlerinin korunup yaşatılması maksadıyla hayata geçirdiği 'Endemik ve Aromatik Park' projesi için çalışmalara başladı.

Pursaklar'a Endemik ve Aromatik Bitki Parkı, System.String[]

Pursaklar Belediyesi, Endemik ve Aromatik bitki türlerinin korunup yaşatılması maksadıyla hayata geçirdiği 'Endemik ve Aromatik Park' projesi için çalışmalara başladı.


Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'ın önemini daha da artıracak olan bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Yapımına başlanan Endemik ve Aromatik Bitki Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, yetkililerden bilgi aldı.


Ankara'nın endemik ve aromatik bitkilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, bu değerleri gelecek nesillere tanıtmak ve korumak adına yaklaşık 3000 m alana hazırlanacak olan park ile vatandaşların rehabilite olmasını, Ankara'ya özgü olan endemik bitki türünün tanıtılmasını, bitkilerin korunarak üretilmesini sağlamak ve doğadan gelen tehlikeleri, hastalıkları yine doğadan elde edilecek Aromatik bitkilerle yenmek adına hazırlanan projede ilk kazma vuruldu. İlçeye kazandırılacak olan Endemik ve Aromatik Bitki Parkı ile birlikte kaybolmaya yüz tutmuş bitki türleri koruma altına alınırken ülke ve bölge turizmine de katkı sağlanacak.


Ankara'nın güzelliklerini ortaya çıkararak endemik bitkilerin tanıtımını sağlayacak olan proje ile birlikte Pursaklar'ın cazibesini artırarak ülke genelinde tanınırlığının artırılması da hedefleniyor.


"Endemik ve Aromatik Bitki Türlerini Gelecek Nesillere Taşıyacağız"


Endemik Bitki türlerinin gün geçtikçe yok olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yapımına başlamış olduğumuz Endemik ve Aromatik Bitki Parkı ile kaybolma riski taşıyan bitki türlerini koruma altına alarak gelecek kuşaklara Ankara'mızın ve yöremizin bu doğa zenginliği aktarılmış olacak. Güzel ve estetik değeri olan endemik bitkilerimizi parkımıza ekerek hemşehrilerimizin de bu doğa güzellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Bundan sonra Başkentimize ve ilçemize ait hiçbir bitkinin neslinin tükenmesine izin vermeyeceğiz. Yok olma tehlikesi yaşayan bitkilere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için gözleri büyülecek olan bu parkımızın yapımını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın ziyaretine açmayı planlıyoruz. Pursaklar'ı doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar'a Endemik ve Aromatik Bitki Parkı - Son Dakika

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