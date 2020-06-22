Pursaklar'a Endemik ve Aromatik Bitki Parkı yapılıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımına başlanan Endemik ve Aromatik Bitki Parkı'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Ankara'nın endemik ve aromatik bitkilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, bu değerleri gelecek nesillere tanıtmak ve korumak adına yaklaşık 3000 metrekare alana park yapılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Endemik ve Aromatik Bitki Parkı ile birlikte kaybolmaya yüz tutmuş bitki türleri koruma altına alınırken ülke ve bölge turizmine de katkı sağlanacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, park ile bölgenin endemik bitki türlerine sahip çıkılacağını söyledi.

"Yapımına başlamış olduğumuz Endemik ve Aromatik Bitki Parkı ile kaybolma riski taşıyan bitki türlerini koruma altına alarak gelecek kuşaklara Ankara'mızın ve yöremizin bu doğa zenginliği aktarılmış olacak." diyen Çetin, şunları dile getirdi:

"Güzel ve estetik değeri olan endemik bitkilerimizi parkımıza ekerek hemşehrilerimizin de bu doğa güzellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Bundan sonra başkentimize ve ilçemize ait hiçbir bitkinin neslinin tükenmesine izin vermeyeceğiz. Yok olma tehlikesi yaşayan bitkilere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için gözleri büyüleyecek bu parkımızın yapımını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın ziyaretine açmayı planlıyoruz. Pursaklar'ı doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."