Pursaklar'a Mahalle Konakları - Son Dakika

Pursaklar'a Mahalle Konakları

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Karşıyaka Mahalle Konağı ve Altınova Mahalle Konağı'nın temellerini attı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Karşıyaka Mahalle Konağı ve Altınova Mahalle Konağı'nın temellerini attı.

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Vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunmak amacıyla her gün yeni bir projeye imza atan Pursaklar Belediyesi tarafından, Mahalle Konakları'nın temelleri atıldı. Temel atma programına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.


Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, asker uğurlama ve hanımların özel günlerde kullanılması için Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilecek olan her biri 211,50 metre inşaat alanına sahip Altınova ve Karşıyaka Mahalle konaklarının yapımına başlandı.


"Mahalle kültürlerini yeniden yaşatmayı amaçlıyoruz"


Mahalle kültürlerini yeniden yaşatmayı amaçladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Şehirleşmenin artması ile birlikte komşuluk ilişkileri giderek azalmaya başladı. Artık apartmanlardaki insanlar, komşular bile birbirini tanımayan konuma geldi. İşte biz de bu eksikliği giderme adına, Mahallle Konağı projemizi hayata geçiriyoruz. Her mahallemize ayrı ayrı proje yaparak her mahallemizi birbirinden değerli kılmaya çalışıyoruz. Klasik belediyeciliğin yanı sıra Türkiye'ye örnek olan sosyal, kültür ve hizmet belediyeciliğin her türlü çeşidi yerine getirilmektedir. Hemşehrilerimiz en iyi hizmeti alsın diye bütün projeleri hassasiyetle inceleyerek bir bir hayata geçiriyoruz. Bütçe imkanlarımız dahilinde inşallah her mahallemize önümüzdeki yıllarda Mahalle Konağı kazandırmaya gayret göstereceğiz. Yapımına başlamış olduğumuz bu değerli eserin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Başkan Ertuğrul Çetin tarafından, temel atma butonuna basılarak Mahalle Konaklarının yapımına start verildi. - ANKARA

Karşıyaka, Pursaklar, Altınova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:53 Kaynak: İHA

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