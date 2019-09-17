Pursaklar'a modern nikah salonu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından yeni belediye binasında yaptırılan nikah salonu hizmete açıldı.

Pursaklar Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü ekibi, yeni salonda çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çiftlerimizin mutlu anlarına şahitlik edecek yeni nikah salonumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Pursaklar'da yuva kuran vatandaşlarımızın en büyük destekçisi biz olacağız. Dünya evine girecek çiftlerimize şimdiden iki cihan saadeti diliyorum." dedi.