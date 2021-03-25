Pursaklar'da ticaret merkezi ve modern kapalı pazar alanı inşa ediliyor - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından projelendirilen ticaret merkezi ve modern kapalı pazar alanının yapımına başlandı.

Vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere mağazalar, fırın, dükkanlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama vb. gibi bölümlerinin bulunduğu yapılar, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin metrekare alanda inşa ediliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe halkının ihtiyaçlarına yanıt veren çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzün gelişen dünyasında kültür merkezleri, parklar, mesire alanları, spor tesisleri gibi hemşehrilerimizin yaşam standartlarını artıran sosyal alanların yanı sıra ticaret merkezleri ve modern kapalı pazar alanları da vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Bizler de belediye olarak bu doğrultuda ihtiyaca yanıt verecek çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. İnşallah ticaret merkezi ve modern kapalı pazar alanı tamamlandığından çok amaçlı yapısı ile vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek."