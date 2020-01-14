Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ev ziyaretleri - Son Dakika
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ev ziyaretleri

6 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelinde farklı mahallelerde belirlediği program dahilinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ev ziyaretleri, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelinde farklı mahallelerde belirlediği program dahilinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Çetin, ziyaret ettiği yaşlı, hasta ve yakınlarıyla sohbet etti.

Hasta ve yakınlarına hem moral vermek hem de her koşulda yanlarında olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını belirten Çetin, "Bu anlamda ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Onları mutlu görmek tabii ki bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Biz vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız sürdürmekteyiz." dedi.

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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