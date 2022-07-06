Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den kurbanlık satış ve kesim alanında inceleme

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kurbanlık satış ve kesim alanında incelemelerde bulundu.

Çetin, incelemelerinin ardından AA muhabirine, insanların hijyenik ortamda gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirebileceği bir tesis yaptıklarını söyledi.

Alanda güvenlik kameralarıyla kurban kesenlerin evde oturdukları yerden kurbanlarını takip edebileceklerini belirten Çetin, "Vatandaşların kurban ibadetlerini rahat ve konforlu şekilde yerine getirmelerini sağlamak için her detayı düşündük. Kantin alanları, lavabolar, mescit, her şey modern kurbanlık satış ve kesim alanımızda mevcut. Ayrıca Kurban Bayramı'nın birinci günü ikramlarımız olacak." dedi.

Son teknoloji makinelerle kurban kesiminin daha kolay ve hijyenik şekilde kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğini vurgulayan Çetin, herkesin Kurban Bayramı'nı da kutladı.