Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e ziyaret - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e ziyaret

29.01.2021 12:17
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e ziyaret, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ve yönetim kurulu üyeleri ile Güngör Taksi Durak Başkanı Mehmet Güngör ve durak şoförlerini makamında kabul etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ve yönetim kurulu üyeleri ile Güngör Taksi Durak Başkanı Mehmet Güngör ve durak şoförlerini makamında kabul etti.

Salgın sürecinde esnafa sağlanan destekler ve diğer konuların istişare edildiği ziyaretlerde, Başkan Ertuğrul Çetin, talep ve önerileri dinledi.

Çetin, konuşmasında, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, "Onların gelişip büyüyebilmesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı günleri de hep beraber aşacağız. Birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz." dedi.

Ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ve Güngör Taksi Durak Başkanı Mehmet Güngör, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Murat Yılmazer, Esnaf Odası, Pursaklar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e ziyaret - Son Dakika


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