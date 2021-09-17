Üye Girişi
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

17.09.2021 14:25
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye tarafından ilçeye kazandırılan Endemik Vadi'de gençlerle bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye tarafından ilçeye kazandırılan Endemik Vadi'de gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetin, gençlerle geleceğe dönük çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, her ortamda gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Kültürden sanata, spordan eğitime kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanıdık. Dün olduğu gibi bugün de geleceğin Pursakları'nı gençlerimizle bugünden konuşuyor ve planlıyoruz. Onların fikir ve talepleri bizim için çok önemli. Güzel bir sohbetti, vizyon sahibi gençlerimiz bizlere umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Buluşmaya katılan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da "Gençlerin kendini geliştirmelerine katkı sunacak her türlü desteği; sadece ilçenin ya da ilin değil, ülkenin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Gençlerimizin geliştirecekleri projelerle geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize olan inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi 14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar 14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Celal Şengör'ün 14:26 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü 14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi 13:54 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu 13:49 Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi

Son Dakika Haberleri
14:49 Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi
14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
14:26 Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti
14:25 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
14:07 Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu
13:53 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi
13:51 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
13:50 Milli Takım antrenörlüğü için, TFF yöneticisi Hamit Altontop'un kardeşi Halil Altıntop düşünülüyor
Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı         
14:49
Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti         
14:37
Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti         
14:27
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi         
14:20
Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim         
14:06
Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak'' Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''         
13:52
Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı         
13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık         
10:51
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 15:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement