Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediye Başkanı Seçilen Ayhan Yılmaz Mazbatasını Aldı

Pursaklar Belediye Başkanı Seçilen Ayhan Yılmaz Mazbatasını Aldı

1 saat önce

- Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz'a mazbatasını verilmesi Mazbatadan detay Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz'ın konuşması Mazbata teslim töreninden detaylar Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel...

- Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz'a mazbatasını verilmesi
Mazbatadan detay
Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz'ın konuşması
Mazbata teslim töreninden detaylar
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz mazbatasını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:02 Kaynak: AA

AK Parti, Pursaklar, Ayhan Yılmaz, Güncel
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