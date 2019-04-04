Pursaklar Belediye Başkanı Seçilen Ayhan Yılmaz Mazbatasını Aldı
1 saat önce
- Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz'a mazbatasını verilmesi Mazbatadan detay Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz'ın konuşması Mazbata teslim töreninden detaylar Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel...
- Pursaklar
Belediye Başkanı seçilen AK Parti
adayı Ayhan Yılmaz
'a mazbatasını verilmesi
Mazbatadan detay
Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz'ın konuşması
Mazbata teslim töreninden detaylar
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz mazbatasını aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:02 Kaynak: AA
Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu
AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde