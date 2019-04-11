Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz, Emniyet Mensupları ile Bir Araya Geldi

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan
Yılmaz, Türk Polis
Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensuplarını yemekte ağırladı.
İlçedeki bir restorantta düzenlene etkinliğe Pursaklar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Akyürek
ve emniyet personeli katıldı.
Etkinlikte konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz
, Pursaklar'ın huzuru ve güvenliği için MOBESE kameralarını yaygınlaştıracaklarını belirtti. Yılmaz, "İlçe emniyetimiz alt yapı çalışması yaptı. Biz de bu çalışmayı İç İşleri Bakanımıza takdim edeceğiz. MOBESE kameralarının ilçemize gelmesi için elimizden gelen gayreti çabayı göstereceğiz." dedi.
Pursaklar İlçe Emniyet Müdürü Akyürek ise programı düzenleyen Yılmaz'a teşekkür etti.
Etkinlikte Yılmaz, Akyürek'e plaket takdim edip, emniyet mensuplarına çeşitli hediyeler verdi.