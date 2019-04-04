Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz Mazbatasını Aldı

Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz Mazbatasını Aldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 72,05'ini alarak Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz, mazbatasını aldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 72,05'ini alarak Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz, mazbatasını aldı.

Yılmaz, Pursaklar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim aldı.

Törenin ardından açıklamada bulunan Yılmaz, MHP teşkilatlarıyla yoğun bir seçim çalışması yaptıklarını kaydetti.

Yılmaz, Pursaklar için hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek için gayret sarf edeceklerini belirterek, kendisine oy vermeyenlerin de başkanı olacağını dile getirdi.

Törende, Pursaklar İlçe Belediye Meclis üyelerine de mazbataları teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:59 Kaynak: AA

Ayhan Yılmaz, AK Parti, Pursaklar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:48:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]