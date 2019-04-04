Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz Mazbatasını Aldı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 72,05'ini alarak Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AK Parti adayı Ayhan Yılmaz, mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 72,05'ini alarak Pursaklar
Belediye Başkanı seçilen AK Parti
adayı Ayhan Yılmaz
, mazbatasını aldı.
Yılmaz, Pursaklar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim aldı.
Törenin ardından açıklamada bulunan Yılmaz, MHP
teşkilatlarıyla yoğun bir seçim çalışması yaptıklarını kaydetti.
Yılmaz, Pursaklar için hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek için gayret sarf edeceklerini belirterek, kendisine oy vermeyenlerin de başkanı olacağını dile getirdi.
Törende, Pursaklar İlçe Belediye Meclis üyelerine de mazbataları teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:59 Kaynak: AA
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