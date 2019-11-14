Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediye Zabıtası iş yerlerinde denetim yaptı
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Pursaklar Belediye Zabıtası iş yerlerinde denetim yaptı

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediye Zabıtası iş yerlerinde denetim yaptı, System.String[]

Pursaklar Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, hijyenik olmayan ortamda satış yapan ve eksikleri bulunan işletme sahiplerine eksiklerin giderilmesi için süre verdi. Sürenin bitmesinin ardından işletmelerin tekrar denetime tabi tutulacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız da gördükleri ya da karşılaştıkları olumsuzlukları bize iletsin. Lokanta, bakkal ve süpermarket denetimlerimizi tamamladık. Denetimler esnasında temizlik koşulları bakımından taviz vermeden hemşehrilerimizin sağlıklı yiyecekler tüketmesini sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Halk sağlığına dikkat ve özen gösteren esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Pursaklar Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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