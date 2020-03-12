Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde "hanım evi" açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde 'hanım evi' açtı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde "hanım evi" açtı

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde kadınlara yönelik kültürel ve sportif etkinliklerin yapılabileceği, "Ayşe Hatun Hanım Evi"ni hizmete açtı.

Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde

Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde kadınlara yönelik kültürel ve sportif etkinliklerin yapılabileceği, "Ayşe Hatun Hanım Evi"ni hizmete açtı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, açılışta yaptığı konuşmada, Ayşe Hatun Hanım Evi'nin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Hanım evlerini bölgenin dönüşümü açısından çok önemli bulduklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Sağlıklı bir gelecek için hanım kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızı yetiştirenler annelerdir. Hanım kardeşlerimiz için ilçemizde yeni mekanlar oluşturuyoruz. İlçemizin dört bir yanına hanım evleri yapıyoruz ve teker teker açıyoruz. Bu merkezlerde hanım kardeşlerimiz kurs, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecek."

Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi, Özgür Ertuğrul, Ayşe Hatun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti

Son Dakika Haberleri
19:18 Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
19:18 Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan...
19:17 FLAŞ
19:17 FLAŞ
19:17 İntihar eden cinayet zanlısı iz takip köpekleri tarafından bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 19:18:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pursaklar Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde "hanım evi" açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]