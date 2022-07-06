Pursaklar Belediyesi 'E-Spor' turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Pursaklar Belediyesi 'E-Spor' turnuvası sona erdi

06.07.2022 10:23

Pursaklar Belediyesince düzenlenen Valorant e-Spor Turnuvası sona erdi.

Pursaklar Belediyesince düzenlenen Valorant e-Spor Turnuvası sona erdi.

Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya beşer kişilik gruplardan oluşan 32 takım katıldı.

Finalde Delta takımını mağlup eden AimBot takımı, birinci oldu. Turnuvada NoNeedOrg takımı ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından verildi. Turnuvada birinciye 5 çeyrek altın, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye de belediyenin spor ve yüzme kompleksinde bir yıllık abonelik verildi.

Çetin, eğitim, sanat, kültür, bilim gibi her alanda gençlerin yeteneklerini keşfedecekleri ve üst seviyeye taşıyacakları mekanlar yaptıklarını belirterek, "Kütüphanelerden kapalı spor salonlarına kadar birçok çalışmamız devam ediyor. Sürekli sizlerle istişare yaparak ve sizlerin talepleri doğrultusunda belediyecilik yapma konusunda kararlıyız." dedi.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

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