Pursaklar Belediyesi evi yanan ailenin yaralarını sarıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, Altınova Peçenek Mahallesi'nde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evi yeniden yaparak, aileye teslim ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Altınova Peçenek Mahallesi'nde geçen günlerde meydana gelen yangında tüm eşyalarını ve evini kaybeden aileye yardım elini uzattı. Yanan evin yeninden yapılması için talimat veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye ekiplerini seferber etti.

Altınova Peçenek Mahallesi'nde evi yanan vatandaşın mağduriyetini bir an önce sona erdirmek için yoğun bir çalışma yürüten belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, yetkililerden bilgi aldı.

"Bütün çabamız iyi günde kötü günde hemşehrilerimizin yanında olmak"

Vatandaşlara el uzatmaya ve destek olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar Belediyesi olarak Altınova Peçenek Mahallemizde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evi yeniden yaparak aileye teslim ediyoruz. Bütün çabamız iyi günde kötü günde hemşehrilerimizin yanında olmak. Bir nebze de olsa dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu vesile ile ailemize yeni yuvalarında huzur ve sağlıkla oturmalarını diler, böyle bir acıyı bir daha yaşamamalarını temenni ediyorum. Allah beterinden korusun" dedi. - ANKARA