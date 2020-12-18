Pursaklar Belediyesi evlere canlı eğitim köprüsü kuruyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi evlere canlı eğitim köprüsü kuruyor

18.12.2020 14:09
Pursaklar Belediyesi evlere canlı eğitim köprüsü kuruyor, System.String[]

GB desteği, EBA Eğitim Noktaları ve lisezone gibi projelerle geleceğin mimarı olan çocukların ve gençlerin her konuda yanında olan Pursaklar Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atıyor.

GB desteği, EBA Eğitim Noktaları ve lisezone gibi projelerle geleceğin mimarı olan çocukların ve gençlerin her konuda yanında olan Pursaklar Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranarak onların her yönden gelişmesine ve daha iyi imkanlara kavuşması için onlara yeni eğitim imkanları sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda harekete geçen Pursaklar Belediyesi, yaşanılan pandemi sürecinde çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için ilçede ikamet eden 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sınıf ve mezun öğrencilerin derslerine ve sınav hazırlıklarına destek vermeye hazırlanıyor. Bu proje ile öğrencilerin okul derslerine takviye sağlamak, genel tekrar yaparak konuları pekiştirmelerini sağlamak, bir çeşit kurs niteliğindeki bu çalışmalarla onlara dersleriyle ilgili farklı bakış açısı kazandırmak amaçlanıyor. Her seviyeden öğrenciye hitap eden dersler sırasında öğretmenlere anlık mesajla soru sorulabilecek, canlı dersler daha sonra 'Kayıtlı Oturumlar' kısmından video olarak tekrar izlenebilecek. Öğretmenler tarafından hazırlanan ders dokümanları "Canlı Ders" sonrasında sisteme yüklenerek, öğrencilere bu dokümanları indirme olanağı sağlanacak.

Öğrenciler, https://evdeegitim.pursaklar.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda her türlü haberleşme imkanına sahip olacak. Öğrenciler, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapabilecek. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi evlere canlı eğitim köprüsü kuruyor
Pursaklar Belediyesi evlere canlı eğitim köprüsü kuruyor
Pursaklar Belediyesi evlere canlı eğitim köprüsü kuruyor

Pursaklar Belediyesi, Eğitim Bilişim Ağı, Özgür Ertuğrul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi evlere canlı eğitim köprüsü kuruyor - Son Dakika


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