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Pursaklar Belediyesi geçici köpek bakımevi yasaklı ırklara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi geçici köpek bakımevi yasaklı ırklara ev sahipliği yapıyor

22.01.2022 13:17

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, sokağa bırakılan ya da denetimlerde ele geçirilen yasaklı ırk köpeklere belediyenin geçici köpek bakım evinde sahip çıkılıyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, sokağa bırakılan ya da denetimlerde ele geçirilen yasaklı ırk köpeklere belediyenin geçici köpek bakım evinde sahip çıkılıyor.

Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin, yaptığı açıklamada, yasaklı ırk köpeklerle ilgili sıkıntı yaşandığını söyledi.

Yasal düzenleme doğrultusunda verilen süre içerisinde yasaklı ırk köpeklerini kayıt altına almayan bazı vatandaşların hayvanları sokağa bırakmaya başladığını aktaran Kesgin, "Bu noktada biraz sıkıntı yaşamaya başladık. Barınaklarımız şu anda doldu. Yasaklı ırklarla alakalı yeni barınaklar yaptık." diye konuştu.

Kesgin, sokağa bırakılan yasaklı ırk köpeklerin vatandaşlar için tehlike oluşturduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımızdan bu konuda biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz çünkü her gün sokaklara 3-4 yasaklı ırk köpek bırakılmaya başlandı. Vatandaşlardan, bu hayvanları sokağa bırakmak yerine İlçe Tarım Müdürlüğüne veya bize bildirmelerini ve kontrol altına alınmaları için bize yardımcı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kesgin, "5199 sayılı kanun çerçevesinde, yasal olarak tüm sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Geçici barınaklar, ek barınaklar ve hayvan severlerimizin bizlerden talep ettiği kendi gönüllü bakım alanları ve besleme noktalarında veteriner kadromuzla sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Pursaklar Belediyesi veteriner hekimi İsa Demir de "Tehlike arz eden hayvanlar" ile ilgili genelge çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "14 Ocak itibarıyla da kayıt altına alınmayan yasaklı ırkların sokaktan toplanması ve el konulması işlemlerimiz devam ediyor. Toplanan köpekler kısırlaştırma işlemlerinin ardından genel tedavileri yapılıyor, aşıları tamamlanıyor. Ardından genelge gereği onlar için hazırladığımız barınaklarda bundan sonraki bakımlarını üstleniyoruz." şeklinde konuştu.

Pursaklar Belediyesi geçici köpek bakımevi yasaklı ırklara ev sahipliği yapıyor
Pursaklar Belediyesi geçici köpek bakımevi yasaklı ırklara ev sahipliği yapıyor
Pursaklar Belediyesi geçici köpek bakımevi yasaklı ırklara ev sahipliği yapıyor

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Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Ankara, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi geçici köpek bakımevi yasaklı ırklara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pursaklar Belediyesi geçici köpek bakımevi yasaklı ırklara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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