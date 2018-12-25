Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesi Halterde 2 Bronz Madalya Kazandı

Pursaklar Belediyesi Halterde 2 Bronz Madalya Kazandı

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi Halter Takımı sporcuları Okullar Ankara Elemeleri Gençler Kategorisi müsabakalarının son gününde 2 bronz madalya kazanarak Kütahya'da yapılacak olan müsabakalarda Pursaklar'ı ve Ankara'yı temsil edecek.

Pursaklar Belediyesi Halterde 2 Bronz Madalya Kazandı, System.String[]
Pursaklar Belediyesi Halter Takımı sporcuları Okullar Ankara Elemeleri Gençler Kategorisi müsabakalarının son gününde 2 bronz madalya kazanarak Kütahya'da yapılacak olan müsabakalarda Pursaklar'ı ve Ankara'yı temsil edecek.

Pursaklar Belediyesi sporcuları yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Başkent'te Okullar Ankara Elemeleri Gençler Kategorisi müsabakalarına katılan Melih Akkaya ve Safa Akyüz iki bronz madalya kazandı. Gençler 73 kiloda yarışan Melih Akkaya ve 81 kiloda Safa Akyüz bronz madalya kazanarak şubat ayında Kütahya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında hem Pursaklar'ı hem de Ankara'yı temsil edecek. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, genç sporcuları tebrik ederek "Sizlerin başarıları bizleri mutlu ediyor. Hem ilçemizi hem de Başkent Ankara'mızı başarıyla temsil ediyorsunuz. Bizler belediye olarak her zaman yanınızdayız" diyerek destek mesajı paylaştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:29 Kaynak: İHA

Ankara, Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel
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