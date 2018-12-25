Pursaklar Belediyesi Halterde 2 Bronz Madalya Kazandı

Pursaklar Belediyesi
Halter Takımı sporcuları, Okullar Ankara
Elemeleri Gençler kategorisinde 2 bronz madalya kazandı.
Ankara'da yapılan Okullar Ankara Elemeleri Gençler kategorisi müsabakalarına katılan, 73 kiloda yarışan Melih Akkaya ve 81 kiloda yarışan Safa Akyüz, bronz madalya elde etti.
Akkaya ve Akyüz, önümüzdeki yıl şubat ayında Kütahya
'da yapılacak Türkiye
şampiyonasında Pursaklar ve Ankara'yı temsil edecek.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, genç sporcuları tebrik ederek, "Sizlerin başarıları bizi mutlu ediyor. Hem ilçemizi hem de Ankaramızı başarıyla temsil ediyorsunuz. Belediye olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.