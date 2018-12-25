Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesi Halterde 2 Bronz Madalya Kazandı

Pursaklar Belediyesi Halterde 2 Bronz Madalya Kazandı

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi Halter Takımı sporcuları, Okullar Ankara Elemeleri Gençler kategorisinde 2 bronz madalya kazandı.

Pursaklar Belediyesi Halterde 2 Bronz Madalya Kazandı, System.String[]
Pursaklar Belediyesi Halter Takımı sporcuları, Okullar Ankara Elemeleri Gençler kategorisinde 2 bronz madalya kazandı.

Ankara'da yapılan Okullar Ankara Elemeleri Gençler kategorisi müsabakalarına katılan, 73 kiloda yarışan Melih Akkaya ve 81 kiloda yarışan Safa Akyüz, bronz madalya elde etti.

Akkaya ve Akyüz, önümüzdeki yıl şubat ayında Kütahya'da yapılacak Türkiye şampiyonasında Pursaklar ve Ankara'yı temsil edecek.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, genç sporcuları tebrik ederek, "Sizlerin başarıları bizi mutlu ediyor. Hem ilçemizi hem de Ankaramızı başarıyla temsil ediyorsunuz. Belediye olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:50 Kaynak: AA

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