Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesi hayvan barınağı yenilendi
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi hayvan barınağı yenilendi

Pursaklar Belediyesi hayvan barınağı yenilendi

2 saat önce

İlçe sokaklarında başıboş gezen, yaralanmış ve hasta hayvanlara Pursaklar Belediyesi şefkat elini uzatarak, onları hayata bağlıyor.

Pursaklar Belediyesi hayvan barınağı yenilendi, System.String[]

İlçe sokaklarında başıboş gezen, yaralanmış ve hasta hayvanlara Pursaklar Belediyesi şefkat elini uzatarak, onları hayata bağlıyor.


Hayvanların güvenli ve temiz bir ortamda, sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla barınak yeniden elden geçirildi. Hijyenik koşullar altında bakılan köpekler yeni alınan sıcak ve konforlu kulübelerinde kış mevsimini sorunsuz geçirebilecek. Kulübeler dışında tüm barınak çevresinde bakım onarım çalışmaları da yürütülerek, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması da hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Böylelikle daha modern bir görünüme kavuşan hayvan barınağının kapasitesi artırılarak daha çok sokak hayvanı koruma altına alınıyor.


Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdüreceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Dışarıda yaşamını idame ettiremeyecek, bakıma muhtaç durumda olan sokak hayvanlarını gözetimimiz altında tutarak yaşamlarını barınakta sürdürmeleri sağlanacaktır. Hayvan barınağında hayvanların aşıları ve kısırlaştırma işlemleri de yapılmaktadır. Bu yeni düzenleme ve iyileştirme çalışmaları ile birlikte hem sokak hayvanlarını hem de hemşehrilerimizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz" dedi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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