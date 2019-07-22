Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde sertifika heyecanı
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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde sertifika heyecanı

34 dakika önce

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde iğne oyası, kurdele nakışı, takı, yağlı boya resim, kara kalem resim, okuma yazma, örgü, dikiş, kuaförlük eğitimini başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde sertifika heyecanı, System.String[]
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde iğne oyası, kurdele nakışı, takı, yağlı boya resim, kara kalem resim, okuma yazma, örgü, dikiş, kuaförlük eğitimini başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

2018-2019 kurs sezonu ikinci dönemi tamamlayan hanımlar çok sayıda kursa katılıp yeni meslekler edindi. Hüma Sultan Hanım Evinde iğne oyası, kurdela nakışı, takı, yağlı boya resim, kara kalem resim, okuma yazma, örgü, dikiş, kuaförlük eğitimini başarıyla bitiren kursiyerlerimize MEB onaylı sertifikaları verildi. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı.

Aldıkları eğitimler ve MEB onaylı sertifikalarla hem meslek sahibi olan hem kendi işini kuran hem de sektörlerde iş bulma imkanı elde eden çok sayıda kursiyer, Pursaklar Belediyesine ve Halk Eğitim Müdürlüğüne sundukları imkanlardan dolayı teşekkür etti. - ANKARA
Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
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