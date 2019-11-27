Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesi İŞKUR işbirliği
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi İŞKUR işbirliği - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi İŞKUR işbirliği

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında belediyede İŞKUR Hizmet Noktası kurulacak.

Pursaklar Belediyesi İŞKUR işbirliği, System.String[]

Pursaklar Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında belediyede İŞKUR Hizmet Noktası kurulacak.

Ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefleyen protokolü Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İŞKUR İl Müdürü Arif Ay imzaladı.

İmzalanan protokolün ardından, belediye içerisinde İŞKUR Hizmet Noktası'nın açılacağı yer incelendi.

İŞKUR İl Müdürü Ay, böylesine anlamlı bir protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha iyi faydalanabilmesi ve daha kolay ulaşabilmesi için belediyelerimizle iş birliği yaparak hizmet noktaları açıyoruz." dedi.

Vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek anlayışı ile oluşturulan Hizmet Noktası sayesinde vatandaşlardan gelen talep ve işlemlerin daha seri bir şekilde karşılanacağını kaydeden Başkan Ertuğrul Çetin de, "Belediye bünyesinde oluşturduğumuz Hizmet Noktası ile ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık kendimiz ürettik
Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:36:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesi İŞKUR işbirliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]