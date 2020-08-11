Pursaklar Belediyesi Kovid-19'a karşı temizlik çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklar ile vatandaşların sıklıkla kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, hemşehrilerinin sağlığı, huzuru için cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

"Daha önce bir kez yapıyorsak pandemi süreciyle birlikte temizlik çalışmalarımızı üç kat artırmış durumdayız." ifadesini kullanan Çetin, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda günlük olarak koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar işlemler devam edecektir. Vatandaşlarımızın da bireysel olarak bu konuda uygulayacağı pek çok tedbir var. Özellikle koronavirüsten korunmak için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korunma tedbirleri hiçbir şekilde ihmal edilmeden uygulanmalı. Devlet vatandaş işbirliği ile bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum."