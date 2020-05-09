Pursaklar Belediyesi kuaförleri 11 Mayıs'a hazırlıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan kuaför ve berber salonlarının dezenfekte işlemlerini gerçekleştirecek.



Koronavirüse karşı alınan önlemler uygulanmaya devam ederken, normalleşmenin ilk adımlarından birisi olan iş yerlerinin açılmasıyla birlikte Pursaklar Belediyesi, bazı kuralları da devreye sokuyor.



Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ilçenin her mahallesinde hummalı bir şekilde dezenfekte çalışması yürüten Pursaklar Belediyesi, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 11 Mayıs Pazartesi günü itibari ile belirlenen kurallar dahilinde tekrar hizmet vermeye başlayacak olan 194 bay ve bayan tüm berber ve kuaför salonlarının dezenfekte işlemlerini gerçekleştirecek.



Belediye ekiplerine bağlı 3 ayrı ekibin Pazartesi günü seher vakti ile birlikte başlatacağı dezenfekte çalışmalarının mesai saatine kadar tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca Pursaklar Belediyesi tarafından, berber ve kuaförlere kolonya, eldiven ve maske hediye edileceği belirtildi.



Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptığı açıklamada; "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren belediye olarak gerekli bütün tedbir ve çalışmaları harfiyen uyguladık. Normalleşme sürecinde de üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz yapacağız. Hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir hizmet alabilmesi için, berber ve kuaför salonlarımızı mesai saatine kadar özel içerikli solisyonlar ile dezenfekte ederek steril hale getireceğiz. Koronavirüse ilçemizde geçit vermemek için bu çalışmalarımıza periyodik olarak aralıksız devam edeceğiz. Esnaflarımıza şimdiden hayırlı işler diliyorum" dedi. - ANKARA