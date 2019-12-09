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Pursaklar Belediyesi muhtarları Şeb-i Arus'a gönderdi
7 saat önce
Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ilçedeki muhtarları, Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri kapsamında düzenlenen programa gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ilçedeki muhtarları, Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri kapsamında düzenlenen programa gönderdi.
Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri için ilçedeki muhtarları Konya'ya gönderdi. Muhtarları, Pursaklar Belediyesi önünden Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk uğurladı. - ANKARA
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