Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Tüm reyonlara bakan ekipler, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin son kullanma tarihi, etiket ve kasa fiyat uygunluğunu kontrol etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, haksız kazanç elde etmek isteyen hiçbir işletmeye fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Ekiplerin her gün rutin şekilde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini gerçekleştirdiğini aktaran Çetin, "Reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da depolar denetleniyor." dedi.