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Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi - Son Dakika

Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi

22.12.2021 11:50
Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Tüm reyonlara bakan ekipler, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin son kullanma tarihi, etiket ve kasa fiyat uygunluğunu kontrol etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, haksız kazanç elde etmek isteyen hiçbir işletmeye fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Ekiplerin her gün rutin şekilde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini gerçekleştirdiğini aktaran Çetin, "Reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da depolar denetleniyor." dedi.

Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi
Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi
Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi
Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi
Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi
Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi

Pursaklar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pursaklar'da marketlerde fiyat denetimi - Son Dakika


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