Pursaklar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz 'Sinema Günleri' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz 'Sinema Günleri' - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz 'Sinema Günleri'

7 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak öğrencileri sinema ile buluşturuyor.

Pursaklar Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz 'Sinema Günleri', System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak öğrencileri sinema ile buluşturuyor.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sömestr tatilinde çocukları ve gençleri aileleri ile birlikte Pursaklar Yaşam Merkezi'nde sinemayla buluşturuyor. Çetin'in talimatıyla Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek sinema günleri, çocuklar ve genç öğrencilere yönelik düzenleniyor. İlçe genelinde çocukların ve gençlerin sinema kültürü kazanmaları için eğitici ve öğretici filmleri izleyebilmeleri amaçlanıyor. Yarıyıl tatili boyunca seans saatleri şöyle: "Çocuklar için 13.00, gençler için 16.00" Sinema günleri ile gençler ve çocuklar; her gün yeni ve büyük bir keyifle filmleri ücretsiz olarak izleyebilecekler.


"Eğitime ve gençlere yapılan yatırım ülkenin geleceği için atılmış en önemli adımdır"


Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerini, öğrencilerin yarıyıl boyunca yaşadıkları ders stresini atarak moral depolamalarını amaçladıklarını aktaran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları kaydetti:


"Çok çalışarak başarılı bir dönem geçiren çocuklarımızın yarıyıl tatilinde biraz olsun eğlendirebilmek amacıyla yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiğimiz sinema salonumuzda keyifli anlar geçirmeleri için sinema etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sosyal anlamda gençlerimize bir dizi aktivitelerimiz, projelerimiz uygulanıyor. Çocuklarımızın, sosyal, kültürel, sportif, ekonomik ve birçok alanda gelişim göstermesi, kendisini yenilemesi ve daha sosyal bir yapıya kavuşması amacıyla inşallah uzun yıllar boyunca bu tarz projelerimiz hayat bulmaya devam edecek Yeni açtığımız sinema salonumuz bunlardan sadece bir tanesi. Geleceğimiz öğrencilerimizin ellerinde şekillenecek. Bu nedenle eğitime ve gençlere yapılan yatırım ülkenin geleceği için atılmış en önemli adımdır. İlçemizin değişimi ve gelişimi için başladığımız görevimizde sosyal projelere önem veriyoruz. Çocuklarımız da bizler için her zaman önemli bir yerde bulunuyor. Çünkü çocukların güldüğü bir yerde ilçemizin de mutlu olacağını biliyoruz. Çocuklarımıza onların unutmayacağı bir gün armağan ediyoruz. Karnesini alan tüm öğrencilerimizi kutlar, eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim." - ANKARA

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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