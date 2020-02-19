Pursaklar Belediyesi'nden WhatsApp iletişim hattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi'nden WhatsApp iletişim hattı - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi'nden WhatsApp iletişim hattı

7 saat önce

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Beyaz Masa birimine Whatsapp destek hattı kurdu.

Pursaklar Belediyesi'nden WhatsApp iletişim hattı, System.String[]

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Beyaz Masa birimine Whatsapp destek hattı kurdu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, teknolojik gelişmeleri çözüm odaklı kullanarak projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan ilgiyi belediye hizmetleri için de kullanılmasını istediklerini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz Whatsapp Destek Hattı ile belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki etkileşimi arttırmak ve hızlandırmak istedik. Belediyemizin Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa birimi aracılığıyla ilgili müdürlüklerimize anında iletilecek ve çözümü için hemen harekete geçilecek. Bu hattımız sayesinde vatandaşlarımız sadece istek ve şikayetlerini değil, belediyemizde uygulanabilecek proje önerilerini ve fikirlerini de bizimle paylaşabilecekler. Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi tüm birimleri vatandaşların huzuru, mutluluğu ve refahı için gayretle çalışmalarına devam ediyor."

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Whatsapp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti
Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:46:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pursaklar Belediyesi'nden WhatsApp iletişim hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]