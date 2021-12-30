Pursaklar Belediyesinden yılbaşı öncesi sıkı denetim - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmeleri için Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte market, manav, pastane, fırın ve kuruyemişçilerde gıda ürünlerinin kontrollerini gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda alışverişlerini yapmaları için ürünler tek tek kontrol edildi. Ayrıca ilçe sakinlerini mağdur edecek fiyatlara yönelik denetim çalışmaları gerçekleştirilirken son kullanma ve fahiş fiyatlar, etiket ve kasa uyuşmazlığı da kontrol edildi.

"Hemşehrilerimizin temizlikten temel gıdaya kadar ihtiyacı olan her ürünün fiyat denetlemesini gerçekleştiriyoruz"

Önceliklerinin vatandaşların sağlığını korumak olduğunu ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hijyen kurallarına uygun ortamdan üretilen gıda ürünlerini tüketmek tüm hemşehrilerimiz hakkıdır. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Hemşehrilerimizin temizlikten temel gıdaya kadar ihtiyacı olan her ürünün fiyat denetlemesini gerçekleştiriyoruz. Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerinin ortadan kalkması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek" dedi. - ANKARA