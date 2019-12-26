Pursaklar Belediyesi personeline "iş sağlığı" güvenliği semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi personeline 'iş sağlığı' güvenliği semineri - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi personeline "iş sağlığı" güvenliği semineri

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki personellere iş sağlığı ve iş güvenliği konularında eğitim semineri verildi.

Pursaklar Belediyesi personeline

Pursaklar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki personellere iş sağlığı ve iş güvenliği konularında eğitim semineri verildi.


İnsan Kaynakları İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği üzerine eğitim verildi. Seminerde temel iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, ilk yardım, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve personellerin yasal hakları hakkında bilgiler verdi. Temel amaçlarının insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için uygun ortamın sağlanması olduğunu vurgulayan yetkililer, "Yasal zorunluluklar bu nedenle kağıt üzerinde ve göstermelik olarak değil, insanların sağlık ve güvenliği proaktif yaklaşım doğrultusunda ele alınmalı, uygulanmalı ve geliştirilmelidir" diye konuştular.


Personelin iş ve işçi sağlığı konularında düzenli olarak eğitildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediyesi olarak önceliğimiz çalışan personelimizin görev yaptığı alanlarda iş sağlığı ve güvenliğidir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen eğitimleri önemsiyor ve düzenli aralıklarla yeniliyoruz. Çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünmek bizim en önemli sorumluluklarımızdandır. Çalışanlarımızdan da dün olduğu gibi bundan sonra da iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini talep ediyorum. Eğitimlerimize farklı iş kollarında görev yapan personelimize yönelik olarak devam edecek, personelimizi yeni kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendireceğiz" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
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