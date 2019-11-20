Son Dakika Haberleri: Pursaklar Belediyesi yardım elini uzatmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi yardım elini uzatmaya devam ediyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi yardım elini uzatmaya devam ediyor

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi yardım elini uzatmaya devam ediyor, System.String[]

Pursaklar Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.


Pursaklar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım yaparken insan onurunu zedelemeden, büyük bir hassasiyet ile hareket ederek ekonomik durumu yetersiz olan ve belediyeden yardım talebinde bulunan vatandaşların umudu oluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler belediye tarafından sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerden gelen talepler üzerine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ihtiyaç sahibi öğrenciye eşya yardımında bulunuldu.


"Çocuklarımızın yarına umutla bakmaları için çaba gösteriyoruz"


Pursaklar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı temelinde vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediye olarak her zaman sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye gayret gösteriyoruz. Kaynaklarımızı israf etmeyerek ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım elimizi uzatıyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukların yüzlerinde ufacık bir tebessüm oluşturabilmek ve yarına umutla bakmalarını sağlayabilmek için, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında, bir telefon mesafesi kadar uzaklarında olacağız. İmkanlarımız el verdiği ölçüde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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