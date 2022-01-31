Pursaklar Belediyesince "Medya Akademisi" eğitimi verilecek - Son Dakika

Pursaklar Belediyesince, sosyal medya, fotoğraf, kamera, metin yazarlığı, iletişim eğitimini de içeren Medya Akademisi eğitimi, 14-20 Şubat arasında düzenlencek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tam ve yarı zamanlı iş imkanı sunan eğitim programı kapsamında başarılı olanlara sertifika verilecek.

Eğitime katılmak isteyenler, belediyenin internet sitesi üzerinden 25 Ocak-10 Şubat arasında başvuruda bulunabilecek.

Buna göre, katılımcılar, eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan'dan Etkili İletişim ve İnsan Psikolojisi, televizyoncu ve spor yorumcusu Haldun Domaç'tan Televizyon Yayıncılığı, spor spikeri ve Konyaspor Kurumsal İletişim Koordinatörü Mustafa Göksu'dan Program Sunuculuğu-Spikerlik ve Diksiyon, sosyal medya uzmanı Abdi Baktur'dan Sosyal Medya-Dijital Medya İçerik Üretimi, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'ten İnternet Haberciliği-Gazetecilik, dijital medya yazarı ve sosyal medya uzmanı Ahmet Melih Karauğuz'dan Yeni Medya, yazar Emine Şimşek'ten Metin Yazarlığı, internet girişimcisi Salih Çaktı'dan Proje Geliştirme, Influencer Elif Kübra Genç'ten Sıfırdan Instagram Hesabı Kurgulama konularında eğitim alacak.

İnteraktif yapılacak ve ücretsiz olacak derslere 15-35 yaş aralığındaki herkes başvurabilecek. Eğitim programına katılacaklar ise başvuru formlarının değerlendirilmesi sonrası yapılacak çevrim içi mülakatla belirlenecek.

Eğitim sonrası her katılımcı bitirme projesi hazırlayacak, bu projelerde başarılı olanlara tam ya da yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, akademi eğitimleriyle iletişim, sosyal medya ve kişisel gelişim konusunda gençlere yeni bir ufuk kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Çetin, gençlerin kendilerini keşfedebilecekleri, ilgi alanlarına dair çalışmaları bulabilecekleri yenilikçi projelerle çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.