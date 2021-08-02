Pursaklar Belediyesince orman yangınlarının yaşandığı Osmaniye'ye mobil aşevi gönderildi - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi tarafından orman yangınlarının yaşandığı Osmaniye'ye mobil aşevi gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ülkenin dört bir yanından yapılan yardım seferberliğine Pursaklar Belediyesi'nin de katkı sunduğu belirtildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in koordinesinde vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla hazırlanan gıda yardımlarının Osmaniye'ye ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, bölgeye sevk edilen mobil aşevinin de yemek dağıtımına başladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Çetin, ilk etapta temel ihtiyaç malzemeleri olan su, yiyecek, içecek ve hijyen malzemelerini bölgeye sevk ettiklerini, Osmaniye halkının yaralarını sarmak ve yangına müdahale eden ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için mobil aşevinin de kentte hizmet verdiğini aktardı.

Çetin, tüm ekiplere başarı dileyerek, "Allah gücünüze güç katsın." ifadesini kullandı.